Oru kultuurisaali ehitus, kus Lasten Ehitus ettevõte juhi Raimo Kotka sõnul veel maksuameti eest raha ei peitunud, kuid raskuste tõttu aitas tal seal arveid maksta ettevõtja Koit Uus. Foto: Urmas Lauri/ Lääne Elu

Maksud sõidavad Leetu: võlgades ehitusfirma viis riigihangetelt teenitu pakku

Jaga lugu:







Võlgadesse kukkunud ehitusettevõtte Lasten Ehituse juht Raimo Kotkas kavaldas maksuameti ja kohtutäituri üle, lastes kanda riigihangetelt saadud raha oma Leedu kontole.

Kuigi enda sõnul peitis ta maksuameti eest raha Leetu vaid seetõttu, et saaks vähemalt alltöövõtjatele arved ära maksta, jäi ta lõpuks ka neile võlgu. Rahata jäänud alltöövõtjad aga Kotka juttu ei usu ja arvavad, et too pigistas võlgades ettevõttest välja kõik, mida pigistada andis.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev