Naabriks ärimagnaadi loata karjäär: Margus Linnamäe firma kukkus vähikasvatuse nime all kruusa kaevandama

Uudsed lahendused toovad kasu nii põllumehele kui riigile

Äripäeva teemaveebi Põllumajandus.ee raadiosaates „Kasvupinnas“ võetakse luubi alla pindalatoetused ja kuidas PRIA reeglite täitmist moodsa kaugseire abil kontrollib. Samuti saame aimu, mis seisus on riikliku e-põlluraamatu loomine. Saate teises pooles aga keskendume erimärgistatud diislikütusele, saame teada, mis on muutunud peale uue müügisüsteemi rakendamist põllumehele ja millist kasu riik on uuest lahendusest juba praeguseks saanud.

