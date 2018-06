Jokk-(kaevandus)tiik tekitab ebavõrdset konkurentsi

Ainult tellijale

Keskkonnaministri mõne aasta tagune lubadus panna tiikide rajamise varjus kaevandamisele piir, ei takista praegu Harjumaa lõunaosas ASil Kiirkandur vähitiigi rajamist ning materjali müüki kõrvalasuvale maanteeameti objektile.

Harjumaa lõunaosas Keila–Haapsalu maantee äärde jäävas Audevälja külas kaevab AS Kiirkandur umbes nelja hektari suurust vähitiiki ning sealt pärit materjali kasutatakse samas riigimaantee remondil. Juriidiliselt on asjad justkui korras, kuid hulgaliselt küsimusi tekitab selline trikitamine nii kohalikes elanikes kui ka konkurendis.

Endiselt kasutatakse ära neid kavalaid võtteid, tehakse tiigi nime all asi ära ja siis ongi eelis materjali müügil olemas. See on kõlvatu konkurents. Heini Viilup, YIT Infra Eesti ASi mäetööde juht

Sealsamas Audevälja külas karjääri pidava YIT Infra Eesti ASi mäetööde juht Heini Viilupi arvates ei tohiks asjad Eestis nii käia. „Pakkusime oma karjääri materjali maantee remondi tegijale, kuid napilt kaotasime hinnaga seetõttu, et konkurendil on seal tiik ja meil ei olnud. Nii lihtne see ongi. Endiselt kasutatakse ära neid kavalaid võtteid, tehakse tiigi nime all asi ära ja siis ongi eelis materjali müügil olemas. See on kõlvatu konkurents,“ lausus Viilup.

Kas eesmärgiks on seal siis liiva ja kruusa kaevandamine, mitte tiigi rajamine? „Absoluutselt! See on sada protsenti kaevandamine, materjali kasutatakse ära tee-ehitusmaterjalina ja seda tarnitakse maanteeameti objektile. Ehk riigi poolt on uks lahti jäetud ja praegu kasutatakse neid võimalusi ära,“ sõnas Viilup.

Ebaaus konkurents

Mõne aasta eest lubas tollane keskkonnaminister Marko Pomerants piiri panna üsna massiliseks läinud tiikide rajamisele, mille eesmärk oli karjääride rajamise kadalipust möödahiilimise kaudu liiva ja kruusa müümine.

Eriti paistis siis uute tiikidega silma Pärnumaa. Tollal pahandas see ametlike karjääride omanikke, kuna tekitas ebavõrdset konkurentsi.

Eesti Mäetööstuse Ettevõtete Liidu juhatuse esimees Rein Voog kirjeldas 2015. aastal Äripäevale, kuidas materjali omahind pole loaga kaevandajal ning tiigikaevandajal võrreldav, sest karjääri rajamiseks kuluvat aega ja rahalist investeeringut kõikide vajalike lubade, ekspertiiside, keskkonnamõjude hindamiste jm jaoks ei saa tiigi kaevamise alustamise kuludega võrreldagi. Samuti ei ole tiigi kaevajal vaja hiljem kulutada raha rekultiveerimiseks. Rääkimata kõikidest kontrollidest, kes karjäärides käivad. See on ebaaus konkurents, kommenteeris Voog siis.

Voogi juhitav liit soovis, et teedeehituse hangete tingimustesse lisatakse punkt, mille järgi saab hankel kasutada ainult kaeveluba omavast karjäärist saadud materjali. Selles nähti rohtu epideemiaks muutuda ähvardanud tiikide rajamise tõvele.

Maanteeamet jättis ukse lahti

Keskkonnaministeeriumi haldusalasse kuuluv Riigimetsa Majandamise Keskus keelaski tiikidest pärineva ehitusmaterjali kasutamine hangetel. Looduslikud ehitusmaterjalid (liiv, kruus, paekivi) võivad praegu pärineda vaid kehtiva kaevandamisloaga kaevandustest ning looduslike ehitusmaterjalide kasutamise ja nende allikate kohta nõutakse ka aruandlust ehitustööde lõppemisel.

Samasuguse ettepaneku maanteeameti hangetele tegi keskkonnaministeerium ka majandusministeeriumile. Ettepanek aga lükati tagasi, kuna probleemi ei olevat.

„Kuigi ei kontrollita ehitusmaterjali päritolu, tagab põhjalik materjali omaduste kontroll ja selle tõendatus toimivus- ja vastavusdeklaratsioonidega, et avalike teede ehitamises maanteeameti poolt ei kasutata tõenäoliselt kaeveloata karjääridest pärit ehitusmaterjali,“ on keskkonnaministeeriumile vastanud nii majandus- ja taristuminister Kadri Simson kui ka varem majandusministeeriumi energeetika ja ehituse asekantsler Ando Leppiman.

Vastuse sisendi andis ministeeriumile maanteeamet, sest asutuse hinnangul pole täiendavateks hanketingimusteks vajadust. Juba aastaid ei ole maanteeamet oma hangetes ette näinud võimalust loodusliku ehitusmaterjali – liiva, kruusa ja paekivi – tarnimiseks. Siin on peidus aga väike trikk. Kui seesama looduslik ehitusmaterjal sõelutakse fraktsioonidesse, siis maanteeameti käsitluse järgi on tegemist juba ehitustootega, mida võib nende hangetel kasutada. Loomulikult peab see toode vastama standarditele ning kaevise võõrandamiseks peab olema keskkonnaameti luba.