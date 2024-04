Artikkel

Varem maailmas ringi rännanud Raimo Riberg tuli tagasi koju Raplamaale, et valmistada tipptasemel piipe. Foto: Erakogu

Raplamaa mees leidis rahu ja raha piibust

Eestimaal tegutseb mees, kes võttis südameasjaks puhuda iidsele ettevõtmisele hing sisse. Ta tegi oma hobist töö, mis on toonud hingerahu, aga ka materiaalse stabiilsuse. Saage tuttavaks siinse piibukultuuri hoidja Raimo Ribergiga!

Raplamaalt pärit 34aastane Raimo on pärast kümmet aastat seiklusi laias maailmas tagasi kodukohas. Ta on kodumajja rajanud igati avara ja valgust täis töö­koja. Loodust armastav mees hindab väga loomulikku valgust, mistõttu on tööruumi seinad valmistatud klaasist. Miks on töökoda elumaja küljes, aga mitte eraldi? “Nii on kütta mugav. Töökoda on alati soe,” põhjendab piibumeister. “Meie kliimas on kütmine tähtis, eriti kui töötad näppudega. Ruum loodi täpselt selline, kus on igapäevaselt hea ja mõnus olla.”