Artikkel

Intervjuu alguses saab pere lemmik Cherry Sami Seppänenilt hoiatuse – sa kas oled vaikselt või teeme sinust kindad. Cherry lubas ajakirjanikel armulikult intervjuu läbi viia. Foto: Liis Treimann

Legolinn sai valmis, nüüd on golfi aeg. Eestist lahkunud Sami Seppänen elab investeerimisportfellist

„Kui ma vaatan, kuidas dividendid kontole tulevad, siis on põhjust olla oma aktsiatesse armunud,“ ütleb pikalt Elisa Eestit juhtinud Sami Seppänen. Ta loobus tippjuhi ametist ja elab nüüd investeerimisportfellist.

„Mina tundsin, et ma olen punn selle organisatsiooni otsas ja see organisatsioon tundis, et see tüüp on punn seal otsas,“ tõdeb Seppänen naljatamisi. Tippjuhi töö on möödas, selle asemel elab ta Hispaanias päikeserannikul, suurest melust eemal asuvas külas.

Oma praegust kodu kirjeldab ta kui eramaja kortermaja katusel, kus ei ole eramaja muresid, aga ei ole ka naabreid. „Inimesed hakkavad niipidi elama kõik, kui nad on kuskil 67, ma lihtsalt alustasin seda 15 aastat varem,“ lausub ta.

Seppänen saab praegu elada oma investeerimisportfelli toel. Ta on tõesti oma portfelli aktsiatesse armunud, ja ei pea seda veaks, sest praegune portfell on tema sõnul paigas ning aluskapitali pole tal enam vaja kasvatada. “Ma tahan selle hunniku jätta oma lapsele ja elada tagasihoidlikult selle tootluse pealt,“ avaldab ta. Viimased kaks aastat on ta enda sõnul olnud dividendikorjaja.

Portfell koostatud hoolikalt