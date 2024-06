Tagasi 30.06.24, 06:15 Rantjee-elust unistanud poisist sai self-made miljonär Kakskümmend aastat järjepidevat investeerimist, värvikaid ameteid ja kõikidest rahateenimise võimalustest kinnihaaramist on teinud rantjee-elust unistanud noormehest kümne miljoni eurose portfelliga investori. Koolipoisina kasvatas Lev Dolgatsjov kaktuseid. Nüüd hoolitseb oma aias lillede ja puude eest.

Foto: Liis Treimann

Lev Dolgatsjov naerab meie kohtudes: “Liitintress on tõesti minu kasuks tööle hakanud.” Seda, et investori ja ettevõtja puhul on tegemist särava, tarmuka ja entusiastliku inimesega, tean juba enne meie intervjuud. Lev on olnud aastaid Eesti idusektori eestkõneleja ja nakatanud oma positiivse energiaga tuhandeid inimesi.

