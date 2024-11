Tagasi 27.11.24, 06:00 Patsientidest said diilerid: haiged äritsevad mustal turul kaaluravimitega “Nagu tabletiärikas oleks,” muretseb mees, kes on pakkunud end müügiportaalis Osta.ee lahkelt kaalulangetuse sensatsioonravimit vahendama. Nüüd niheleb ta ebamugavalt teisel pool telefonitoru. Nimetagem teda Aivariks.

Samal ajal on Jevgenia peamiselt riiete ja aksessuaaride teise ringi müügile keskendunud Yaga platvormil valmis meile kas või hommepäev postitama pakiautomaati kaaluravimit, et maha ärida oma ema väidetavad Ozempicu ülejäägid. “Järgmine kord saab alles detsembris,” kiirustab ta meid otsustama, märkides, et tahtjaid on veel.