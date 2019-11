Raamatupidajate TOPi teine koht: e-residentide kõrval oleks vaja ka pärisresidente

Raamatupidajate TOPi teise koha omaniku Profia Arvestuse OÜ juhatuse liikme Simo S. Heinmaa sõnul võiks seadusandlus toetada rohkem läbipaistvust ja põhjamaise ettevõtluskeskkonna arengut.

Profia Arvestuse OÜ juht Simo S. Heinmaa. Foto: Erakogu

“Aga sama oluline on ka järelevalve: raamatupidamisfirmades on endiselt palju tegijaid, kes ei jälgi reegleid. On ka regulatsioone, mis vajaks kiiresti arendamist, mh maksejõuetust, pankrotimenetlust ja kõrgharidusvaldkonda puudutav. Majanduskuritegude ennetamiseks tuleb riigil teha rohkem, lisaks ka panustada rahvusvahelise kuritegevuse tõkestamisse,” nentis Heinmaa.