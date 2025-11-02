Kirjastuste TOP: võitja kasum kasvas pea viis korda

ST Sisuturundus 06.11.25, 16:16

Triniti advokaadibüroo vandeadvokaat Maarja Pild-Freiberg analüüsis värsket Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutatud seadusetäiendust, mis reguleerib numbrituvastuskaamerate kasutamist. Ehkki seaduslik alus tugevnes, näeb Pild-Freiberg selles mitmeid probleeme, mis ohustavad läbipaistvust ja laiendavad subjektiivse jälgimise riske Eesti ühiskonnas.