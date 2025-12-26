Ekspediitorfirmade TOP: ajalukku kadunud Schenker tuli veel viimast korda poodiumile
Tänavune ekspediitorfirmade TOP lennutas esikohale mullu neljandal kohal olnud Tartu ettevõtte, mille järel oli kohe teine viimast aastast endise nime all tegutsenud Schenker AS. Ametlik ühinemine DSVga jõudis lõpule 1. detsembril.
Ettevõtted on harjunud küsima, milline auto valida, kui suur peaks olema sissemakse ja milliseks kujuneb kuumakse. Üha enam tasub aga enne neid küsimusi küsida midagi põhimõttelisemat: kas ettevõttel on üldse vaja autot omada?