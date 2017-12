Äripäev valis aasta tipptegijad

Raul Kirjanen Aasta ärimees 2015 Tublid mehed Ma Cleveroni eestvedajaid isiklikult ei tunne, aga ilmselgelt on tegemist väga tublide meestega. See on alati positiivne, kui mõni Eesti tootmis- või tehnoloogiaette­võte suudab maailmas turgu ja positsiooni võita. Ma ei ole edev inimene ja selles mõttes ei ole aasta ärimehe tiitel olnud minu jaoks väga tähtis. Tõenäoliselt on see aidanud meie ettevõtet ja meie tegemisi natuke rohkem tutvustada. Raul Kirjanen Aasta ärimees 2015

Valmib hiigelautomaat

Cleveron ei ole tootmisettevõte, vaid on tehnoloogiaettevõte, toonitab Kütt enne väikest tutvustusringi tehases. Kõik komponendid, millest pakirobotid koosnevad, on Cleveron välja arendanud, aga toodetud on need mujal. Cleveron komplekteerib pakirobotid ja paneb peale tarkvara.

Kütt juhib tähelepanu pikale ja viis meetrit kõrgele robotpakiautomaadi sõrestikule. “See saab olema maailma suurim pakirobot, kuhu mahub maksimaalselt 3500 pakki. Me paneme selle siin kokku, aga kuhu riiki ja mis firmasse see läheb, ei saa ma kahjuks öelda,” jääb Kütt veidi salapäraseks. Praegused suurimad, USA kaubandushiiule Walmartile tarnitavad pakirobotid Pickup Tower mahutavad kuni 500 pakki.

Pickup Towereid on tehases näha kümmekond, kõik eri komplekteerituse astmes. Need, mis enam-vähem valmis, läbivad põhjaliku katsetuse. Kusjuures pakkide asemel on riiulitel kastid tellistega. “Kui kõik detailid tellistega katsetades vastu peavad, peavad nad ka pakkidega vastu,” põhjendab Kuld silikaattelliste kasutamist.

Pakiautomaadid on niivõrd tavapäraseks muutunud, et paljud võib-olla enam ei mäletagi, kuidas paki järele tuli minna postkontorisse. Kümme aastat tagasi polnud eesti keeles olemas isegi sellist sõna nagu pakiautomaat.

“Jah, see sõna tuli käibesse meie majast,” võib Küti hääles tunda uhkust. “Aga kes selle esimesena välja ütles, ei mäleta. See tulenes sõnast sularahaautomaat. Analoog on selles, et masinast saad paki kätte.”

“Me tahtsime sõna pakiautomaat kaubamärgina registreerida, aga see ei õnnestunud, sest tegu on üldnimetusega,” lisab Kuld.

Kui aastaid tagasi sattusid Kütt ja Kuld uudisvoogu haruharva, siis viimasel ajal on Cleveroni kohta tulnud pidevalt uudiseid ning Kütt kui ettevõtte peamine kõne­isik on jaganud ohtralt intervjuusid. Kõige enam on temalt küsitud, mis on olnud nende edu pant, ja alati on ta välja toonud neli peamist tegurit.

“Mõned ennustavad tulevikku, aga meie loome tulevikku,” toonitab ta taas. “Me töötame välja uusi asju, mida maailmas veel olemas ei ole. Edu on toonud see, kui inimesed on meie idee omaks võtnud. Meie pakiautomaadid muutsid Eestis väga palju e-kaubandust ja praegu muudame e-kaubandust teistes riikides.”

Cleveroni juhtimispõhimõtte kohaselt lähtuvad nad uue toote väljatöötamisel klientide võimalikest unistustest. “Olen tihti tsiteerinud Henry Fordi, kes on öelnud, et kui tema oleks klientidelt küsinud, mida nad tahavad, oleksid kliendid tahtnud kiiremaid hobuseid,” räägib Kütt. “Tollased kliendid ei osanud unistada autost.”

Küti sõnul peavad nad oma arendustegevuses alati silmas lõppklienti. “Me vaatame toodet tarbija silmadega, kes tahab saada mugavamat ja lihtsamat teenust,” seletab ta. “Näiteks kuigi meie lepingupartner on suur Walmart, on toote arendamisel meie jaoks ikkagi kliendiks inimene, kes ostab Walmarti poest.”