Pakistani vastulöök USA-le: loobutakse dollarist

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Pakistan hakkab kaubavahetuses Hiinaga Ameerika dollari asemel kasutama jüaani, teatas Pakistani keskpank.

Samal päeval tunnustas Hiina välisministeeriumi esindaja Geng Shuang Islamabadi terrorismivastase võitluse eest, öeldes, et riik on teinud selles võitluses suuri pingutusi ja ohverdusi, ning kutsus rahvusvahelist üldsust seda täielikult tunnistama.

The United States has foolishly given Pakistan more than 33 billion dollars in aid over the last 15 years, and they have given us nothing but lies & deceit, thinking of our leaders as fools. They give safe haven to the terrorists we hunt in Afghanistan, with little help. No more!

Otsus tehti teatavaks vaid ööpäev pärast Ameerika presidendi Donald Trumpi Twitteri säutsu, milles ta kritiseeris Pakistani valitsust selle pärast, et see pakub Afganistani terroristidele varjupaika, kuigi Pakistan saab USA-lt regulaarselt abiraha.

USA ja Pakistani paisuva tüli taustal on maailma suuruselt teine majandus Hiina asunud Aasia riigiga soojemaid suhteid sobitama, vahendab CNBC. „Hiina on kõvasti vaeva näinud, et kindlustada enda suhted Pakistaniga. See on ainuke koht, kuhu Hiina on uue ajastu Siiditee loomisel märkimisväärselt investeerinud ning nii enda geopoliitilist eelist USA ees kasvatanud,“ rääkis ajalehe The Economist analüüsiosakonna Aasia regiooni direktor Simon Baptist CNBC-le.

Pakistan sõltub USA abist märksa vähem kui varem, viitas Brookingsi mõttekoja liige Madiha Afzal. „Ühlasi on Hiina lubanud Pakistanile Siiditee projekti raames 57 miljardi dollari eest infrastruktuuri- ja energeetikainvesteeringuid. Kõik see tähendab, et USA-l on Pakistani üle märksa vähem mõjuvõimu,“ lisas ta.