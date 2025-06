Tagasi ST 20.06.25, 09:00 Varjatud tehnoloogiakulud: miks maksavad odavad telefonid ettevõtetele miljoneid Tõhususe ja pikaajalise kasvu poole püüdlevad organisatsioonid seisavad üha sagedamini silmitsi esmapilgul tehnilise, ent tegelikult strateegilise probleemiga – valed mobiiliseadmete valikud võivad märkimisväärselt vähendada ettevõtte tootlikkust ning kasvatada kulusid.

Aeglased või sageli hanguvad seadmed võivad esmapilgul näida tühise probleemina, kuid nende mõju ettevõtte efektiivsusele on tohutu. Kui töötaja peab ootama, et e-posti rakendus avaneks või telefon hangub videokõne ajal, ei kaota ta mitte ainult sekundeid, vaid ka keskendumisvõime.

Vanad seadmed tähendavad madalamat tootlikkust

„Näeme, et ettevõtted, kes arvavad, et nad säästavad odavamate tehnoloogiliste lahendustega raha, seisavad pikemas perspektiivis silmitsi palju suuremate kuludega. Töötajate aeg on kallis ning iga minut, mil telefon tõrgub ja töö seisab, on reaalne kulu,“ märkis iDeal by C&C B2B müügitiimi juht Heleri Järve.

Järve tõi välja, et paljud ettevõtted üritavad raha säästa, eelistades odavamaid seadmeid ja uskudes, et see on mõistlik valik. Tegelikkus on tihti vastupidine. USAs tehtud uuringud näitavad, et vananenud tehnoloogia tõttu kaotatud tootlikkus maksab ettevõtetele kokku 1,8 triljonit dollarit aastas.

„Kuigi kvaliteetse seadme algne hind võib olla kõrgem, on kogu halduskulu märgatavalt väiksem. Vähem rikkeid, harvemad vahetused, madalamad IT-tugikulud ja suurem töötaja produktiivsus loobki tegeliku majandusliku kasu ja tagab seadme kasumlikkuse,“ ütles ta. Lisaks tõi ta välja, et Apple pakub oma seadmetele pikemat tuge kui enamik konkurente, mis tähendab, et iPhone 16e püsib kaua töökindel ja turvaline.

Turvalisuses järeleandmisi ei tehta

Ettevõtete juhid peavad mõistma, et tänapäeva ärimaailmas ei saa mobiiliseadmete turvalisuses kompromisse teha. Seetõttu tuleb valida tootjad, kes suudavad pakkuda nii riistvaralist turvalisust, pidevaid tarkvarauuendusi ja turvalist äppide ökosüsteemi.

„Nii püsivad ettevõtte andmed kaitstuna ja välditakse küberrünnakute võimalikke tagajärgi. Apple’i ökosüsteem on tuntud oma turvastandardite poolest – kõik need on rakendatud ka uues iPhone 16e seadmes. Telefon on loodud nii isiklike kui ka äriliste andmete kaitsmiseks. Ettevõttele tähendab see vähem aega riskide haldamisele ja rohkem aega innovatsioonile,“ selgitas Järve.

Võimekus on vajadus, mitte luksus

Tänapäevased ettevõtted tegutsevad dünaamilises ja konkurentsitihedas keskkonnas, kus on oluline kiiresti muutustele reageerida. Võimsad seadmed on seetõttu muutunud ettevõtte taristu oluliseks osaks, sest need võimaldavad efektiivselt kasutada keerukaid ärilahendusi, analüütikavahendeid ja suhtlusplatvorme.

Näiteks iPhone 16e võimas A18-protsessor tagab, et ärirakendused nagu Microsoft 365, Google Workspace, Slack ja Microsoft Teams töötavad sujuvalt ka mitme aasta möödudes, kiiresti ja tõrgeteta.

„Tänapäeva äris ei ole mobiiltelefon luksus, vaid töövahend. Ettevõtte juhtidel peab olema selge arusaam, et telefoni tegelik kulu kujuneb mitte ostmisel, vaid kasutuse vältel. iPhone 16e on usaldusväärne lahendus ja selle valimine tasub end pikas plaanis ära, just tõhusama töö ja madalamate hoolduskulude tõttu,“ rõhutas Järve.

