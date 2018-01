Vaidlused venitavad miljarditehase planeeringuga alustamist

Ainult tellijale

Vaidlustused on venitanud Emajõe kanti planeeritava puidurafineerimistehase riikliku eriplaneeringuga alustamist, ent nüüdseks on asjad selgeks vaieldud ning juba kevadel võib alata planeeringu sisuline arutelu.

Viimase otsuse langetas riigikohus vahetult pärast aastavahetust, jättes vaidlustaja kassatsioonikaebuse menetlusse võtmata. „Praegune pakkumuse esitamise tähtaeg hankes on 15. jaanuar, misjärel viiakse riigihange lõpuni,“ kinnitas rahandusministeeriumi planeeringute osakonna juhataja Tiit Oidjärv.

Konsultantide leidmise hanke viibimise tõttu on edasi lükkunud ka eriplaneeringu sisulise arutelu algus. „Praeguste teadmiste järgi võiksid esimesed avalikud arutelud riigi eriplaneeringu koostamise käigus toimuda 2018. aasta kevadel planeeringu lähteseisukohtade ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse avalikustamise raames,“ rääkis Oidjärv.

Miljarditehase projekti vedava Est-For Investi juhastuse liige ja plaani üks põhilisi eestvedajaid Margus Kohava ütles, et ehkki eriplaneeringu protsess tehase rajamise võimalikkuse selgitamiseks pole vaidlustuste tõttu veel alata saanud, on investorid siiski optimistlikud ja soovivad uuringuetapiga kindlasti lõpuni minna.

„Siinkohal ei ole mõningane võimalik ajakava nihkumine meie jaoks probleem. Mahukas ja pikk protsess sisaldabki endas üksjagu teadmatust, investoreid see ei heiduta – käime mõjude hindamise projekti igal juhul lõpuni, et selgitada, kas sellist tehast on võimalik Eestisse ehitada või mitte,“ rääkis Kohava.