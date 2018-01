Intressid võivad hakata aasta lõpul kerkima

Viimastel aastatel on Eesti laenajad saanud nautida väga madalaid intresse: 2008. aasta alguses oli kuue kuu Euribor 5,4 protsenti. Praegu on see näitaja -0,27 protsenti.

Prognoosid viitavad, et tõenäoliselt hakkavad intressimäärad kas aasta lõpus või järgmisel aastal kerkima, samas jäävad intressid siiski vähemalt esialgu madalale tasemele, vahendas ERRi uudisteportaal.

Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina ütles ERRile, et tõus võib tulla ka varem. "Me arvame, et varaostuprugramm lõpetatakse suhteliselt varsti ja see peaks andma turgudele impulsi [intresside tõusuks]," arvas ta.

Ka Eesti Panga president Ardo Hansson ütles sel nädalal Saksa majanduslehele Börsen Zeitung, et kui majanduskasv ja inflatsioon kulgevad prognoosi järgi, saaks varaostud pärast septembrit lõpetada.

Luminori ökonomisti Tõnu Palmi sõnul võivad intressid jõuda nulltasemele 2019. aasta lõpuks. "Euribori tõus saab olema vastavuses sellega, milline saab olema hinnakasv. Täna on hinnakasv taastumas, energiahinnad on kasvanud," ütles ta ERRile. "Lisaks sellele on paari aasta horisondis tööturg pingsam. Osades riikides hakkab tekkima ka palgasurve."

