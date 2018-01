Häkkerirünnak Äripäeva veebide vastu pälvis FBI tähelepanu

Hiljutine rünnak USA tarkvaraarendaja NewsCycle vastu, mille tõttu Äripäeva veebilehtede külastajate arvutitega krüptoraha kaevandati, on pälvinud FBI tähelepanu.

Äripäeva veebiarenduste juhi Dmitri Kovagini sõnul tegeleb FBI kahe nädala taguse rünnaku uurimisega ametlikult. NewsCycle on kriitilise infrastruktuuri turvalisusega tegeleva FBI üksuse InfraGradi (https://www.infragard.org) partner. Kuna NewsCycle`il on väga palju kliente ehk väljaandeid USAs, siis peetakse neid kriitiliseks infrastruktuuriks.

NewsCycle Digitalil (CMS-platvorm, mida Äripäev ja teised kliendid kasutavad) on Kovagini sõnul olemas hulk rakendusliideseid ehk APIsid ja üks nendest on mõeldud selleks, et salvestada baasi pilte jms. Selle kaudu postitati pildi asemel veebirakenduse raamistik ehk ASP-skript, kuna tarkvara ei kontrollinud, mis formaadis sisend tuleb. See muutis kõikide veebilehtede jaluseid, paigaldades sinna omakorda skripti, mis käivitab kaevandamist.

Kovagini sõnul kasutati kaevandamiseks avalikku ja seaduslikku tarkvara CoinImp (www.coinimp.com), mis kaevandab Monero-nimelist krüptovaluutat.