Kalev ja Põltsamaa Felix ühinevad

Põhjamaade toiduainekontsern Orkla soovib ühendada kaks oma gruppi kuuluvat Eesti ettevõtet, Kalevi ja Põltsamaa Felixi, üheks juriidiliseks isikuks.

Kaubamärkide, tootmise ja juhtimise koha pealt ühinemine muudatusi ei too ning ühiseks ärinimeks saab Orkla Eesti AS, teatas ettevõte.

Täna sõlmiti kahe ettevõtte ühinemisleping ning AS Kalevi ärinimi muutub Orkla Eesti ASiks. Põltsamaa Felix AS liidetakse Orkla Eesti ASiga, juriidiline ühinemisprotsess jõuab lõpule Äriregistri kinnitusega, eelduslikult aprillis.

Kalev on Eesti suurim ja vanim magusatootja, mille põhitegevus on šokolaadi- ja suhkrukondiitritoodete tootmine ja müük. Põltsamaa Felix on Eesti kõige laiema toiduainete valikuga toiduainevalmistaja, tootes ja turustades ligi 350 toodet 14 kaubamärgi all. Mõlema ettevõtte põhiturgudeks on lisaks Eestile Skandinaavia ja teised Balti riigid.

Orkla on Norra toiduaine- ja esmatarbekaupade kontsern Põhjamaades ja Balti riikides, valitud turgudel Kesk-Euroopas, Venemaal ja Indias. Kontserni käive ulatus 2016. aastal 4,2 miljardi euroni, see annab tööd üle 18 000 inimesele.