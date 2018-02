Lätis levib uus püramiidskeem

Euroopas juba mitmel pool tegutsev QN Europe, mis on Malaisia firma Qnet tütar, on jõudnud Lätisse – ja tegemist on klassikalise püramiidskeemiga, hoiatas Läti riigitelevisioon.

Skeem on lihtne: alustuseks tuleb kulutada priske summa – osta kallist kaupa, mis annab võimaluse siseneda programmi ehk saada süsteemi osaks. Seejärel on võimalik teenima hakata. Selleks tuleb meelitada süsteemiga liituma uusi inimesi – kutsuda sõpru-tuttavaid ostma midagi Qneti võrgust. Mida rohkem uusi kliente kaasata õnnestub, seda suurem on teenimisvõimalus, lubab QN Europe.

Kuid et midagigi teenida, peab alustuseks tooma endaga kaasa neli uut inimest, kellest omakorda igaüks peab veenma võrguga liituma järgmised neli. Ja nii edasi. Läti teleajakirjanike arvestuste järgi peab iga osaleja selleks, et teenida tagasi sissepandud raha, meelitama võrku vähemalt 20 uut inimest.

Läti televisiooni saate „De facto“ ajakirjanikud tegid katse, esinedes kerget raha teenida soovijatena ja kohutusid Qneti esindajaga. Viimane teatas, et korraliku sissetuleku huvides tuleb osta väga kallist kaupa. „Laias laastus saab võrkturundus-marketingi abiga miljonäriks järjest rohkem inimesi,“ rääkis inimene, kes asus entusiastlikult ajakirjanikke võrku värbama.

Saate toimetus võttis ühendust mitme lätlasega, keda on kutsutud „programmis“ osalema. Kõik rääkijad soovisid jääda anonüümseks, sest skeemiga on neid liituma meelitanud lähedased inimesed. „Mind kutsus ammune sõber, ta ütles, et tule üksi, ära kellelegi ütle, kuhu ja milleks sa lähed – et inimestel pole vaja teada,“ rääkis üks naine.

„Esimene küsimus oli, millest ma unistan, mida tahaksin osta. Vastasin, et korterit ja autot. Ta tegi väiksed arvutused ja ütles, et selle raha saan ma kokku kolme kuuga,“ rääkis üks neiu.

„Nad räägivad sulle, kui hea nende juures on, kui paljud nad teenivad, kui edukad nad on – kõik need inimesed. Nad ütlevad, et sa ei saavuta oma palgatööga mitte midagi, nuumad lihtsalt riiki ja tööandjat. Kohe ei saa sellest arugi, aga kui nad hakkavad joonistama skeemi, siis midagi peale püramiidi sealt välja ei tule,“ rääkis kolmas allikas.

Qnet, mida Lätis ettevõttena registreeritud polegi, tegutseb põhimõttel, et osalema kutsutakse inimesi silmast silma. See on ka põhjus, miks nende tegevusse ei saa sekkuda Läti Tarbijakaitse Liit. Politseist ja maksuametist aga öeldi väljaandele, et seni pole Qneti peale keegi kaevanud.