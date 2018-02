Soomes on kallis surra

Soomes on järjest enam omakseid, kes ei jaksa matuse eest maksta. (Pilt illustratiivne).

Tänapäeva Soomes on väga kallis surra, kirjutab Yle. Kogu matusega seotud kulu koosneb paljudest teenustest: kogudusemaksud, kalmistukoht, kabeli rent ja vaimuliku teenus, kirst, toitlustus, lilled, surmakuulutus, matusekutsed, hauakivi ja pärimisteenused.

Näiteks pakub üks matusebüroo Lääne-Soomes asuvas Maalahti vallas teenustepaketti, milles on kirst, transport ja lilled, samuti hoolitseb büroo muu matusega seonduvaga – saadab kutsed ja avaldab kuulutused, tellib restorani. Selline pakett maksab 3000 eurot, kuid büroo juhi sõnul ei piirdu omaksed tavaliselt sellega ning tellivad teenuseid juurde.

Nii on üsna tavaline, et traditsioonilise matuse hind ulatub Soomes üle 7000 euro, kirjutab Yle.

Kõige kallim on kalmistukoht neile, kes pole kiriku liikmed. Näiteks Maalahtis maksab kohaliku evangeelse luteri kiriku liikmele hauaplats 100 eurot, mitteliikmele 240 eurot. Matuseteenus maksab kõigile ühepalju ehk 350 eurot. Hauaplatsi ja matuse hind sõltub aga kohalikust omavalitsusest – suuremates linnades on need hinnad märksa kõrgemad võrreldes väikeste valdadega.

Pärimisega seotud teenused maksavad alates 500 eurost ning see hind võib tõusta mitmele tuhandele eurole. Kõige väiksemas mõõdus hauakivi maksab veidi üle 1000 euro, levinuim, 80 sentimeetri kõrgune hauakivi aga maksab 2000-3000 eurot.

See kõik teeb laias laastus kokku umbes 7000 eurot – ning tegemist on vaid kõige esmasemate teenustega, märgib Yle.

Kui matused on nii kulukad, siis tekib küsimus, kes üldse saab oma lähedase mälestuseks sellist tseremooniat korraldada, küsib Yle. „Vanemad inimesed peavad sageli auasjaks koguda ise oma matuse raha,“ rääkis Ylele Maalahtis tegutseva matusebüroo juht Jan-Ole Österroos.

Kõige sagedamini makstaksegi matuste eest lahkunu kogutud rahaga. Viimase kümne aastaga on aga järjest enam selliseid kadunukesi, kellel pole piisavalt hinge taga – sellisel juhul küsivad omaksed abi sotsiaalametist. Ka siin sõltub summa suurus omavalitsusest, ning loomulikult makstakse kinni vaid esmased kulud, märgib Yle.

Vaasa linnas makstakse näiteks vähekindlustatud inimestele matusetoetuseks 1180 eurot. „Seda on piisavalt, et maksta transpordi ja matmisteenuse eest,“ ütles linna sotsiaalameti töötaja Minna Nurmi.

Toetusena ei lähe arvesse ka lehes surmakuulutuse avaldamine. Näiteks maksab sellise kuulutuse avaldamine Helsingin Sanomates 400 kuni 1000 eurot, sõltuvalt teadaande mõõtudest.

Seda, kui palju on Soomes vähekindlustatud inimesi, kellel pole võimalik lähedasele matust korraldada, ei ole, kuid omavalitsuste liidu andmeil palus 2014. aastal matusetoetust 4600 inimest. Soomes sureb aastast keskmiselt 50 000 inimest ehk 1% elanikkonnast.