Pärnakad plaanivad prügimäele Eesti suurimat päikesejaama

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Pärnu linnale kuuluv Paikre OÜ kavandab Rääma raba äärde Eesti suurimat päikeseelektrijaama, mille võimsus võiks olla isegi 5 megavatti.

Kokku kavatsetakse paigaldada kuni 22 000 päikesepaneeli, planeeringu aluseks võetud eelprojekti järgi võiks võimsust olla seal kuni 5 megavatti, selgub neljapäeval Pärnu linnavolikogus heaks kiidetud detailplaneeringust.

Niidu tööstuspiirkonna kõrval on jäätmehoidla all 34 hektarit maad ja sellel istub kuni 13 meetri paksuse kihina 1,2 miljonit tonni jäätmeid, mis on kaetud savikangaga.