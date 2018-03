Eesti surnud suhtlus Venemaaga külvab Läti rahaga üle

Kõik loodetud uued kaubad, kivisüsi ja teravili, lähevad meist mööda. Enn Veskimägi Eesti Raudtee nõukogu liige

Laidvee sõnul kinnitas nõukogu Vene esinduse uue juhi kandidatuuri ja ees ootab lepingu sõlmimine. Nime ta ei avalda, kuid uue juhi tugevuseks nimetab ”konteinerronge Aasiast Euroopa suunal”. Äripäeva teada käis Laidvee läinud nädalal välja venelaste firma InterRail Service LLC töötaja Fjodor Andrejevi nime.

Nõukogu liige Enn Veskimägi ütleb, et kinnitatud ei ole midagi. Tema olevat teinud ettepaneku uus võimalik juht esmalt siia kutsuda.

Seaduse järgi ei olegi nõukogul sõnaõigust töötajate üle. Nõukogu juht Rohumaa kinnitab, et sellist võimu pole nõukogul ka Eesti Raudtees, kuid nendib, et nõukogu huvitas, keda Laidvee soovitab. ”Kuna ettevõttes on tegu olulise persooniga, siis on nõukogu valmis tulevase kandidaadiga kohtuma.”

Venemaalt Eestisse saabunud kaubamaht ulatus eelmisel aastal 6,1 miljoni tonnini, märgib Eesti Raudtee nõukogu endine liige Indrek Paal. Lätlased ja leedukad on suurusjärkudes säilitanud 2005-2006. aasta taseme. Nad on olnud Venemaale arusaadavad partnerid, samuti on soomlased kaubavahetust väga kõvasti tõstnud. Tundub, et Mošenko kontaktid ei olnud võluvits.

Keskmine tulu Eesti, Läti, Leedu ja Soome majandusele ühe tonni liikumisest piirilt laevale on 15-20 eurot. Paali sõnul tõuseb küsimus, kuidas jaotub Venemaalt pärit 50-60 miljonit tonni kaubavoogu nelja riigi vahel, kui ligi pool terminalivõimsusest on siinses piirkonnas üleliigne.

Veskimägi põrutab, et Läti ja Leedu suudavad Venemaalt neli kuni viis korda rohkem kaupa kätte saada. ”Kõik loodetud uued kaubad, kivisüsi ja teravili, lähevad meist mööda.”

Naaber edukam