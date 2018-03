IT-firmad on hädas, ülikoolidest pole kasu

Meediaprojekt “Isemajandav Eesti” Projekt koosneb kahekümnest üle nädala eetris olevast raadiosaatest, milles Äripäev vaeb ja diskuteerib koos arvamusliidritega, milliseid uuendusi vajab Eesti, et jääda püsima.

Haridussüsteem sörgib reaalse vajaduse sabas

Nõlvak ütles, et riik on käivitanud ümberõppeprogramme ja ka ülikoolid koolitavad noori spetsialiste, aga sektori töövajadus on hiiglaslik ja ülikoolide pakutav 500–1000 IT-tudengit aastast pluss ümberõppe tulemusena tööturule jõudvad mõnikümmend spetsialisti ei suuda olukorda muuta.

MTÜ Eesti 2.0 tegevjuht Ede Schank-Tamkivi rõhutas, et Eestil on 10–19aastaste vanuserühmas praegu 126 000 noort. “Prognoosi järgi kaob aastaks 2024 tööturult umbes 50 000 töökohta. Nende noorte najal me ei sõida kaugele, me peame konkureerima rahvusvahelisel turul,” kirjeldas ta. Tema sõnul on loomulik, et Eesti noored lähevad välja, aga teistpidi oleks loomulik, kui teised noored või ka vanemad inimesed tulevad siia sisse.

Tamkivi ei pelga, et tööjõu sissevool võiks hakata ohustama meie rahvuse ja kultuuri püsimist. “Kui me räägime eestluse püsimisest, siis võti on selles, kas suudame muus maailmas toimuva arenguga kaasa minna või mitte ja kas me suudame paremal juhul olla isegi suunanäitaja.”