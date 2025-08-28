Ignitise väljaostuplaan pressib Balti aktsiaturge kõrgemale

Leedu valitsuses arutatav plaan Ignitis aktsiaturult välja osta tekitas teist päeva järjest investoreis huvi energiatootja aktsia vastu ning kergitas sellega koos ka kogu Balti turgu.
- Foto: Liis Treimann
Ignitis liikus 1,27 miljoni eurose käibe juures 0,94% kõrgemale 21,4 euroni. Põhinimekirja käibest andis Ignitis täna kaks kolmandikku. 2020. aasta oktoobris IPO teinud Ignitisel on 22,5 eurose emissiooni hinnani minna veel 5,1%.
Tänasest Balti aktsiaturgude käibest poole andnud Leedu energiafirma Ignitis Grupe aitas Balti koondindeksil päeva rohelises lõpetada.
