Kuramaaž alaku. Wise’i kontoris õpetasid saadikud välismaiseid partnereid ära võluma

Välisministeerium
korraldas 26. augustil ettevõtte Wise viimase värsketes ruumides ekspordiklubi kohtumise. Krulli kvartali Wise’i kontorisse kogunesid ekspordist huvitatud ettevõtjad, et trehvata Eesti Vabariigi suursaadikutega välisriikides. Samuti olid kohal mitmed välisministeeriumi majandusametnikud ning Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse (EIS) ekspordi esindajad. Aga siin on lõbus nüanss: formaadilt olid jutuajamised üles ehitatud kui kiirkohtingud.
Erinevad riigid said oma lipukesega laua ning suursaadikuga kohtumiseks oli ettevõtjal tarvis vaid tema juurde astuda ja küsida võimalike ärisuhete loomise kohta sihtriigis. Ka Äripäev käis välisturgudega flirtimas ja selgitas välja eksootiliste kavaleride profiili. Abiks olid kosjamooridest suursaadikud.
Kuramaaž alaku.