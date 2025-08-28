Tagasi 28.08.25, 17:53 Raadiohommikus: värske makro ja põige Toosikannu Äripäeva raadio pühendab reedeses hommikuprogrammis suure osa värsketele makronäitajatele, aga teeb väikese põike ka Toosikannu puhkekeskusesse, kus pereettevõtjate konverents maha peeti.

Eesti Kaupmeeste Liidu tegevjuht Nele Peil kommenteerib hommikuprogrammis juulikuu jaekaubandusettevõtete müüginumbreid, mille statistikaamet avaldab.

Kell 8.05 helistame Frank Kutteri juhatuse liikmele Johanna Maripuule, kes teatas eile õhtul, et lihatööstus lõpetab tegevuse seoses sigade Aafrika katku puhanguga. Nimelt tegi põllumajandus- ja toiduamet ettekirjutuse katkupiirkonnas tootmine peatada ja hävitada kogu olemasolev tooraine ja toodang. Küsime Maripuu käest, milliseid võimalusi Frank Kutter tegevuse jätkamiseks otsis ning millisel moel saaks edaspidi sarnaseid juhtumeid vältida.

Kell 8.35 helistame stuudiost Eesti Panga ökonomistile Kaspar Ojale, kellelt küsime Eesti majanduse käekäigu kohta, sest statistikaamet avaldab värsked näitajad teise kvartali sisemajanduse kogutoodangu kohta.

Viis minutit pärast kella üheksasi täistunniuudiseid liitub ajakirjanikega Eesti Kaupmeeste Liidu tegevjuht Nele Peil, kellega võtame pulkadeks juulikuu jaekaubandusettevõtete müüginumbrid ja uurime, millised näitajad sel nädalal avaldatud prognoosidest pakuvad kaupmeestele julgust ja millised asjaolud veel ettevaatlikuna hoiavad.

Äripäev pidas neljapäeval maha pereettevõtjate konverentsi, seda Raplamaal Toosikannu puhkekeskuses, kus Äripäeva suurürituste juht Jana Palm sai nööbist kinni Metsavenna talu asutajal ja peremehel Meelis Mõttusel. Samuti pakume hommikuprogrammis isutekitajana kuulamiseks lõiku suvepuhkuselt naasvalt saatelt "Äripäeva arvamusliider", kus tööandjate volikogu esinaine Kai Realo kommenteerib rahandusministeeriumi ja kommertspankade majandusprognoose. Hommikuprogrammi toovad kuulajateni Janno Riispapp ja Ellen Jõgi. Päev jätkub järgmiste saadetega: 10.00‒11.00 "Sisuturundussari: Soraineni sagedus". Saates analüüsime Balti tehinguturu hetkeseisu ja trende ning räägime sellest, mida ettevõtjatel tasub tehinguid ette valmistades silmas pidada. Saatekülalised on LHV investeerimispanganduse juht Maire Gustavson ning Soraineni ühinemis- ja ülevõtmistehingute, ühingu- ja tööõiguse valdkonna juht Piret Jesse. Saadet juhib Soraineni finants- ja kindlustusõiguse ekspert Oliver Ämarik. 11.00‒ 12.00 "Äripäev eetris". Äripäev eetris saates debateerivad lõppeva nädala olulisematel teemadel ajakirjanikud Laura Saks, Martin Johannes Teder ja Aivar Hundimägi. 12.00‒13.00 "Kullafond". Saates kõlab kahe aasta tagune "Investor Toomase tund", kus oli külas finantsvaba investor ja ettevõtja Madis Pajo. Saates räägiti, kuidas jõuda vältimatu rikkuseni ning millised olid toonased investeeringud. Pajo meenutab, et tema investoriteekond sai alguse juba gümnaasiumis, kui ta proovis kätt "Börsihaiga". Edasi süvenes ta teemasse raamatuid lugedes ja pani ka oma naha mängu.

Saadet juhtis Jaan Martin Raik, “Kullafondiks” toimetas Joonas-Hendrik Mägi.

15.00‒16.00 “Äripäeva juhtimiskool”. Tehisintellekt toob endaga palju võimalusi, ent ka riske, millest tuleb suuremate kahjude vältimiseks olla teadlik nii suurettevõtetel kui väikeäridel.

Saates räägib koolitaja ning maksu- ja tolliameti infoturbejuht Thea Sogenbits sellest, kuidas kaardistada AI riske ja määrata riskitaset ning miks ei saa AI puhul rääkida riskide maandamisest, vaid nende leevendamisest. Juttu tuleb nii peatselt rakenduvast uuest AI-määrusest kui olulistest küsimustest ja sammudest, mis tuleks igal ettevõttel astuda just nüüd. Praktilised näited avavad ootamatuid ohukohti väga erinevates valdkondades ning toovad välja ettevõtte juhtkonna vastutuse.

Saatejuht on Tuuli Seinberg.

17.00‒ 18.00 “Äripäeva arvamusliider”. Uue hooaja esimeses saates kommenteerib Ragn-Sellsi juht Kai Realo, kes on ka tööandjate keskliidu volikogu eestseisuse liige, rahandusministeeriumi ja kommertspankade majandusprognoose ning räägib sellest, kuidas ettevõtjad üsna kaootilises keskkonnas plaane teevad. Juttu tuleb ka valitsuserakondade plaanidest eelarvega ning sellest, mis annaks ettevõtjatele ja ühiskonnale hädavajalikku kindlustunnet.

Kooliaasta lähenemise puhul rääkisime sihtasutuse TI-hüpe tegevjuhi Ivo Visakuga, et uurida, millised on algaval õppeaastal riigi plaanid tehisintellekti rakendamisel õppetöös ning kuidas tagatakse, et tehisaru kasutamine muudaks õppimisprotsessi targemaks.

Delfi Meedia uuriva ajakirjaniku Holger Roonemaaga arutleme, kui palju on ajakirjandus sõjahirmu tekitanud ja kui palju hoopis leevendanud. Ajendi selleks võtsime värskest sõjahirmu-teemalisest artiklite sarjast.

Saate tegid Eget Velleste, Lauri Leet, Neeme Korv ja Karl-Eduard Salumäe.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.