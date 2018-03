Tööjõukvoot saab kohe täis

Ainult tellijale

Sisserände piirarv saab selleks aastaks peagi täis, teatas siseministeerium.

Sellel aastal on sisserände piirarvuks 1315 inimest. Praeguse seisuga on politsei- ja piirivalveamet välja andnud 592 elamisluba ja menetluses on 700 taotlust, seisab pressiteates.

Probleem annab valusalt tunda

Äripäev kirjutas eelmise aasta detsembris, kuidas Tööandjate Keskliidu juht Toomas Tamsar usub, et kvoot saab täis kohe uue aasta alguses. „Veel enne, kui näeme veebruari,“ pakkus ta. Nimelt on tema sõnul tööjõu vajadus nii suureks kasvanud, et niipea, kui uute lubade taotlemine aasta alguses algab, tekib elamis- ja töölubade hankimisel täielik kaos.

Tamsari sõnul on suur probleem, et tööjõudu ei jätku. Kui aga võimaldada tööjõul ametlikult läbi migratsiooniameti Eestisse tulla, oleks võimalik neile maksta head palka ja oleks võimalik ka kontrollida, millised töötajad sisse rändavad. Praegu on Eesti olukorras, kus kolmandate riikide elanikud taotlevad tööloa Poola ja Leetu ning liiguvad siis renditööjõuna Eestisse edasi. Selliseid töötajaid on Tamsari sõnul Eestis hinnanguliselt 5000–10 000. Täpset ülevaadet neist pole. „Laseme sedasi Eestisse kõige odavamat tööjõudu, kuid kõrgema kvaliteediga töötajate sissevedu piirame,“ rääkis Tamsar.