Anvelt: Ukraina töötaja on mugav valik

Siis aga sadas taevast alla Itaalia siseministrilt palve, et Eesti eesistumise päevakorda muudetaks ja arutataks Itaalia rändekriisi. Nimelt tuli Itaaliasse ühe päevaga juurde 12 000 pagulast. Ja muudetigi päevakorda, mis pole tavaliselt Euroopas kombeks, kuna poliitilisel tasandil on selle muutmine keeruline.

Nii ma siis tormasingi kiiresti tegelema asjadega, millega ma Eestis ei oleks kunagi pidanud tegelema. Kõik see kulmineerus läbirääkimistega Liibüa hõimujuhtidega. Lõpuks tegi ka Eesti miljoni euro suuruse sissemakse Euroopa Aafrika toetusfondi. Samuti pandi paika ühine koodeks, kuidas käituda paatide ja laevadega, kes pagulasi veavad. Tulemus oli see, et ränne vähenes kümme korda.

Rändekriis on olnud juba mitu aastat terve Euroopa peavalu. Ka meie ühiskonnas on see tekitanud palju pingeid ja kirglikke arutelusid. Kas olukord on viimaks hakanud maha rahunema?

Ma arvan, et pinge on vähemalt Eesti ühiskonnas tunduvalt langenud, sest me näeme, et neid koletusi, mida meil räägiti ja mida kindlasti ka meedia võimendas, ei ole toimunud. Need, kes on Eestisse tulnud ja kes on siia ka jäänud, püüavad siinse eluga kohaneda. Umbes pooled sisserännanud on Eestist lahkunud, kuid seda on tegelikult palju vähem kui mitmestki teisest riigist. Nimelt pole Eesti teinud n-ö pettepoliitikat, et täidame oma kvoodi ära, kuid lennujaamas keerame inimestele selja ja paneme nad Saksamaa bussi peale. On riike, kes on nii teinud.

Samuti pole ma kunagi häbenenud öelda, et rändekriisiga tuleb tegeleda sisuliselt, mitte populistlikult kisades, et paneme piirid kinni. Seda tehes kaotame Euroopa suurima väärtuse ehk Schengeni. Seades üles loosungeid, et me ei võta vastu ühtegi pagulast ja Euroopa solidaarsusest osa ei võta, ei mõtle me üldse tuleviku peale. Ka Eesti ümber väga kriisialteid riike. Ühel hetkel võib meie ukse taga olla tuhandeid pagulasi. Kust me siis abi küsiks? Ikka Euroopa Liidust.