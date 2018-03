Premia kasvatas jahedal suvel jäätisemüüki

Eelmise aasta jahedast suvest hoolimata kasvatas Premia Tallinna Külmhoone mullu jäätise müüki Eestis kuuendiku võrra.

Premia juhatuse esimehe Aivar Ausi sõnul on ettevõte suutnud viimastel aastatel vaatamata jahedatele suvedele oma tulemusi jätkuvalt parandada. Kokku toodeti ja turustati mullu 5440 tonni ehk pea 11 miljonit liitrit jäätist.

Kaubast 3100 tonni ehk enam kui kaks kolmandikku müüs Premia Eestis, ülejäänu enda peamistel eksportturgudel Lätis, Leedus ja Soomes. Samuti on Premia Ausi sõnul saavutanud viimase kümne aasta kõrgeima turuosa tulemuse – Nielseni andmetel ületas see 2017. aastal 40% künnise.

"Oleme saavutanud taseme, kus tänast turuosa kasvatada on äärmiselt keeruline, mistõttu on meie peamine eesmärk kätte võidetud turuosa säilitada. Samas on meil algavaks hooajaks piisavalt ambitsioonikad plaanid, mis ei välista, et suudame oma positsiooni veelgi suurendada,"sõnas Aus.

Tema sõnul aitas heade tulemuste saavutamisele kaasa ka põhjalikult läbimõeldud tooteportfell. „"remia viimaste aastate kogemus näitab, et liiga suur brändide valik poelettidel ajab tarbija segadusse ning mitmed head tooted jäävad jäätiste virvarris sootuks tähelepanuta. Seetõttu oleme keskendunud kõige armastatumatele brändidele, mis on ennast turul tõestanud ja mida ka tulevikus edasi arendame," rääkis Premia juhatuse esimees.

Premia tooteportfelli vundament on Eriti Rammus tootesari, mis on oma 11,6% turuosaga ka kogu Eesti jäätiseturu populaarseim kaubamärk. Eriti Rammusale järgnevad 10,6% turuosaga Premia brändi kandev tootesari ning 6,7% turuosaga Väikse Tomi jäätised.