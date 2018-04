Millest rääkis Julia Skripal telefonivestluses onutütrega?

Sergei ja Julia Skripalit mürgitati 4. märtsil Suurbritannia väikelinnas Salisburys. Briti võimude väitel oli tegemist närvigaasi Novitšok rünnakuga, mille taga nähakse suure tõenäosusega Venemaad. Moskva on kõiki süüdistusi ägedalt tõrjunud. Märtsi lõpus ütles Viktoria Skripal intervjuus BBC-le, et soovib lennata Inglismaale, et külastada oma mürgitatud sugulasi. Selle nädala algul andis ta Venemaal sisse taotluse saada Briti viisa. Juliaga vestluse audiosalvestusest selgub aga, et Julia keelitab teda mitte tulema, sest „siin on praegu selline olukord“.

V: Noh, üldiselt ma mõtlen ka nii. Aga kui annavad, siis mul on vaja, et sa sellele, kas ma saan sind näha või ei, ütleksid jaa.

J: No ma arvan, et ei, siin on praegu selline olukord, et…

V: Ma tean seda, jaa…

J: Eks hiljem… Kõik on hästi, ühesõnaga, hiljem saab näha.

V: Kas see on sinu telefon?

J: See on ajutine, tead… Kõik on normaalne, vaatame, kuidas asjad lähevad, lahendame selle olukorra, ise tead, missuguse. Kõik on ühesõnaga hästi, kõik on lahendatud, kõik paranevad, kõik on elus.

V: Selge, kas isaga on kõik korras?

J: Kõik on korras, praegu puhkab, magab, kõigil on tervis hea, pole parandamatuid asju, mina saan varsti välja, kõik on okei.

V: Olgu siis, suudlen.

J: Olgu, kõik, pakaa.

BBC otsustab asja kontrollida

Eile, pärast selle salvestuse avalikustamist, võttis BBC ajakirjanik Gabriel Gatehouse ühendust Sergei Skripali vennatütre Viktoriaga, et küsida, kas avaldatud vestluse üks osapool on tõesti tema, nagu Vene meedia väidab.

Vestluses kinnitas Viktoria, et rääkis tõepoolest Juliaga ning selgitas ka, miks ta vestluse salvestas ja selle hiljem meediale andis.

Järgneb BBC ja Viktoria Skripali telefonivestlus.

BBC: Hääle järgi otsustades olete te kindel, et räägite Juliaga?

Jaa, see on Julia, ma isegi ei kahtle selles, et see on Julia.

BBC: Sada protsenti?

Sada protsenti.

BBC: Missugune oli teie reaktsioon?

Reaktsiooni kuulsite ju ise: te kuulete, et ma ei usu oma kõrvu. Aga pärast olin väliselt rahulik, aga sees oli selline… No kuidas öelda, armastus, selline armastuse tunne.

BBC: Missugune mulje jäi teile tema hääle järgi ta tervislikust seisundist, nii psühholoogilisest kui füüsilisest?

Psühholoogiliselt ei tea, ei oska öelda. Aga rääkis ta nagu tavaliselt, oma tavalise tonaalsusega.

BBC: Mind huvitab see, kuidas te ikkagi selle vestluse salvestasite?

Ma olen seda juba selgitanud: minu töö on seotud finantsidega ja on mõned seltsimehed, kes tahavad pärast midagi tõestada. Ja selleks, et seltsimehed ei tõestaks, salvestab mul see programm kõik mu telefonikõned.

BBC: Miks te otsustasite selle salvestuse meediale anda?

Seepärast, et oleks selge, et mitte ainult… No Suurbritannia võtab ühendust, mängib seda salvestust… See pole selle eesmärgiga, et öelda, et vaat seal see… Aga et protsess käib, Julia taastub… Just selle eesmärgiga.

BBC: Paljud ütlevad, et käib infosõda. Kas teile ei tundu, et teid kasutatakse selles infosõjas ära?

Kas te arvate, et ma ei põe selle pärast? Elan seda väga läbi, väga üle. Mul on hirm, kohutav hirm. See, mida kirjutatakse? Ma ei saa kõigil suud sulgeda. Ei saa…

BBC: Viktoria, oodake sekund. Kas võib küsida, et kas te tunnete mingit survet kuskilt, et mida öelda või mida mitte öelda?

Teate, sellist survet ehk ise pole, kuid suunavad küsimused on.

BBC: Mis mõttes?

Noh, mulle esitatakse küsimusi sellises kontekstis, et ma vastaksin nii nagu vaja, mitte nii nagu mina tahan.