Riia Maxima varingu kohtuasi paljastas uskumatu võltsimise

Lätis vältab juba kolmandat aastat nn Zolitude tragöödia kohtuasi, mille käigus andis eile tunnistusi ehitusinsener, kelle allkirja kandsid dokumendid, mis kinnitasid Maxima kaupluse metallkonstruktsioonide nõuetele vastavust.

Kohtus andis eile tunnistusi Andrei Kuleðov, kes on ametlike paberite järgi Maximale metallkonstruktsioone valmistanud ettevõtte Vikom industry ja need monteerinud firma Monce kaastöötaja. Nüüd selgus, et tegelikult pole Kuleðov kummaski firmas kunagi töötanud. Kohtus kinnitas ta, et ei tea isegi seda, kus Vikom industry kontor asub ja kes on selle juhatuse esimees.

Mõlemas firmas oli Kuleðov enda sõnul hingekirjas vaid formaalselt, lubades ettevõtetel kasutada oma nime ja spetsialisti ametitunnistust.

„Kõik aktid, töödesse puutuvad dokumendid, mis Vikom industryl on metallikonstruktsioonide kohta… Põhimõtteliselt kõik Vikom industryga seotud tööd, kõik kannavad Kuleðovi võltsitud allkirja,“ rääkis kohtus advokaat Artûrs Zvejsalnieks, kes esindab supermarketi katusevaringus süüdistatavat ehitusinseneri Ivars Sergetsit.

Kuleðov kinnitas ka kohtule: ta pole kunagi kõnealuse Maxima objektil töötanud ega isegi teadnud, et selle ehituspaberitel on all tema nimi. Oma sõnul kuulis ta sellest kõigest alles pärast tragöödiat, „sai teada televiisorit vaadates“.

Kuleðov märkis, et kummaski ettevõttes oli tema kontaktisikuks töödejuhi abi Viktor Ivanov, kes on juba käimasoleva protsessi käigus oma süüd tunnistanud ja maksnud ära trahvi 9000 eurot. Kohus oli kutsunud eilsele istungile ka Ivanovi, kuid selgus, et ta suri läinud oktoobris.

Advokaat Zvejsalnieksi hinnangul on ilmsiks tulnud asjaolude puhul siiski absurdne, et sinikrae Ivanov saanuks salamisi kõike võltsida, nii et keegi ülemustest seda ei näinud. Seepärast nõuab ta, et Vikom industry puhul arvestaks kohus suurema osalusega tragöödias.