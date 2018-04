Eesti Pank: kui kõrgeid hindu me küsida saame?

Kaspar Allik 12. aprill 2018, 14:00

Pärnu finantskonverentsi esimene esineja, Eesti Panga asepresident Ülo Kaasik kostitas kogunenud finantsjuhte külma dušiga.

„Me ei näe, et ettevõtted eriliselt investeeriksid. Tase on isegi madalam kui Euroopas keskmiselt,“ ütles Kaasik. „Vaja oleks kindlasti suuremat ja kiiremat investeeringute kasvu.“

Tulevikus on oodata jätkuvalt kiiret palga kasvu, suurenevaid sisendhindu, kuid selle juures pole teada, kui palju on võimalik eksporditurgudel oma hindu kasvatada.

Töötlevas tööstuses on lisandväärtuse kasv olnud aeglasem kui teistes Kesk- ja Ida-Euroopa riikides, jäädes selgelt alla konkurentidele. Täiendav tulu on läinud suures osas palkade maksmiseks. „Tekitab muret, et ettevõtete investeeringud pole kasvanud piisavalt kiires tempos.“

„Eesti ekspordi käibe kasv on olnud suuresti hinna kasv,“ leidis Kaasik. Ühelt poolt hea, et ettevõtted suudavad hindu tõsta, kuid teistpidi teeb see ettevaatlikuks. „Kui kõrgeid hindu me ikka suudame maailma turgudel küsida, ilma et konkurentsis ei kaotaks?“ küsis Kaasik.