Tööstustoodangu kasv pidurdub kiirelt

Tööstustoodangu aastakasv pidurdub Euroopas kuu kuu järel ning annab märku majanduskasvu aeglustumisest.

Euroala tööstustoodangu aastakasv oli veebruaris 2,9 protsenti, kuu varem oli see 3,7 ja eelmise aasta lõpus 5,2 protsenti, selgub Eurostati andmetest. Aeglustumist on näidanud ka Eesti tööstustoodangu kasv, mis jaanuari 7,7 protsendilt langes 1,8 protsendile.

Kuigi aastatagusega võrreldes on näitaja veel plussis, siis näib, et Euroopa majanduskasv aeglustub. Tööstustoodang annab euroala majanduskasvust viiendiku.

„Nõrgad tööstustoodangu tulemused annavad märku, et majanduskasv aeglustus esimeses kvartalis,“ ütles ING majandusanalüütik Peter Vanden Houte Reutersile. Analüütiku hinnangul annab nigel tööstustoodangu statistika ka Euroopa Keskpangale vähem alust rahapoliitikat muuta ning enne järgmise aasta juunit ta esimest intressitõusu ei oota.

Oxford Economicsi euroala analüütik Nicola Nobile hindab SKP esimese kvartali tõusuks 0,4 protsenti, võrreldes eelmise aasta viimase kvartaliga. See on 0,2 protsendipunkti väiksem kui muidu eelmisel aastal. „2017. aasta keskpaiga 0,7protsendiline tase on praeguseks möödanik,“ ütles Nobile Reutersi vahendusel.