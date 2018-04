Homme Äripäeva raadios: puudused riigihangete seaduses

Homsesse saatepäeva mahub mureküsimus IT-spetsialistide värbamisest, probleemid IT-hangetega, oskus tööl õnnelik olla ja nõuanded, kuidas head teenindust luua.

7.00-10.00 Hommikuprogrammis tuleb jutuks tuleb ettevõtjate, IT-juhtide ees olev pidev probleem IT-spetsialistide värbamisel. Kuidas neid leida ja kuidas hoida? Külla tuleb Avo Kaasik, Amrop Estonia partner. Samuti räägime neljapäeval algavast kruiisihooajast. Kui palju kruiisilaevu ja –turiste Tallinnasse ootame ja kui palju tulu võiks majandusele sellest tulla. Külla tuleb Tallinna Sadama juhatuse liige ja kommertsjuht Margus Vihman.

11.00-12.00 "Õigusruum". Kuidas mõjutab muutunud riigihangete seadus IT-hankeid? Selgub, et teatud küsimustes ei ole seadus rakendatav ja ilmnenud on veel puudusi, mis vajaksid lahendamist. Sellest, mismoodi on muudatused mõjutanud IT-hangete tegemist ja mida nende korraldamisel ja neil osalemisel silmas pidada, räägivad Registrite ja Infosüsteemide Keskuse hankejuht Mariliis Kannukene ja IT-firma Helmese partner Raul Ennus. Saadet juhib Kadri Põlendik.

13.00-14.00 "Töö ja palk". Teen iga päev tööd ja kui tööpäeva lõpus tehtule tagasi vaatan, siis ma ei saa aru, mida ma päev otsa teinud olen. Minu eesmärk on organisatsioonile kasumit teenida. Töö ei peagi huvitav olema, lähen elan kodus oma huvitavat elu. Kui oled tabanud end sellistelt mõtetelt, siis tõenäoliselt on sul võimalik muuta oma tööelu õnnelikumaks. Saates on tööõnneuurija Tiina Saar-Veelmaa ja TransferWise’i personaliarhitekt Kairi Pauskar. Saadet juhib Janell Assmann.

15.00-16.00 „Fookuses“. Räägime teenindusest ja teenindajate juhtimisest, motiveerimisest ja värbamisest, sest targasti juhitud teenindus müüb rohkem kui kõige parem müük. Selleks on meil külas Äripäeva Akadeemia klienditeeninduse koolitaja Elina Vamper. Saatejuht on Shop Concept OÜ juht Raimond Lind.