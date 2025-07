Tagasi PRO 08.07.25, 14:02 Euroopa on diilile USAga õige lähedal Trump tollid kollitavad taas, aga vähemalt saab Ukraina ameeriklastelt lubatud relvad.

Tõenäolisima stsenaariumi järgi lepib euroliit esialgu 10protsendiliste tollidega, et seejärel rahulikumalt edasi läbi rääkida.

Foto: AFP/Scanpix

Veebruaris alanud suur kaubandussõda jõuab taas ühte vahefinišisse, sest homme lõpeb 90 päeva pikkune paus, mille jooksul pidanuks Washington iga päev ühe diili sõlmima. See oleks juhatanud sisse õndsa ajastu, kus USA kaubandusbilanss on ülejäägis ja kogu ülejäänud maailm maksab peale, et ameeriklastega äri ajada.

Erinevalt Donald Trumpi ümber tiirlevatest meelitajatest-pugejatest ei taha aga ülejäänud maailm presidendi loodud reaalsust omaks võtta. Diile sisuliselt pole ja kõik peale tõsiusklike kaubandussõdalaste-isolatsionistide ahastavad perspektiivi ees, et kaubandusbarjäärid taas kerkivad.

Sellest lähemalt allpool, nagu ka sellest, kuidas ka lähemad kaasvõitlejad ei suuda Trumpi alati õigesti lugeda. Sest samal ajal kui Trump püüdis läbi suruda hiigeldefitsiidiga eelarvet, otsustasid ta kaitseametnikud peatada Ukraina suunas liikunud relvaabi.

