„Oleme majandustsükli tõusufaasi viimases vaatuses“

Rahapoliitika ja muude turgutusmeetmete abil võib majanduse tõusufaas kesta kauem, kui me ootaksime, aga see ei saa lõputult kesta, rääkis investor ning Tallinna Tehnikaülikooli panganduse ja rahanduse õppetooli lektor Kristjan Liivamägi tänases Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Ligi 12 aastat turgudel tegutsenud, selle aja jooksul ligemale 15% keskmist tootlust teeninud ja oma portfelli enam kui 370 000 eurole kasvatanud investori kinnitusel on ta praeguseks oma portfellis aktsiate osakaalu vähendanud vähem kui 10% peale.

"Alla 10% portfellist on mul Tallinna ja Riia kinnisvaraarendustes, aga arvestatav osa on tagatud laenudes, eelkõige lühemaajalistes tagatud laenudes," selgitas ta. Tema sõnul on eesmärk majandustsükli järgmises vaatuses omada piisavalt kapitali, et aktsiaid, kinnisvara ja võlakirju taas atraktiivselt hinnatasemelt soetada.

"Minu hinnangul tänasel hetkel laiapõhjaliselt aktsiaturud ei paku atraktiivset riski-tulu suhet," resümeeris ta.

