TransferWise tõi turule virtuaalkonto ja kaardi

TransferWise toob reedest turule nn piirideta konto, kus saab hoida ja kasutada eri valuutasid. Selle juurde pakub Eestist alguse saanud idufirma pangakaarti.

Seni sai piirideta konto teenust proovida vaid tuhatkond testijat, ent nüüd on see avatud kõigile. Kontot saab taotleda üle maailma, teatas TransferWise.

Rahaliigutaja väidab, et piirideta virtuaalkonto võimaldab riigiüleseid pangateenuseid kasutada nii, nagu toimetaks klient sihtriigis kohapeal. Firma märkis, et arve avamine on välismaalaste jaoks tihti väga keeruline ja kulukas. Uue teenusega saab klient aga Suurbritannias, USAs, Austraalias ja Euroopas endale kohalikud pangarekvisiidid. Lisaks saab kontol valuutat hoida ja vahetada tegeliku vahetuskursiga.

TransferWise’i tegevjuht ja kaasasutaja Kristo Käärmann ütles, et rahvusvaheline pangandus on olnud liiga kaua suurte äride pärusmaa. „Me tahame teha rahvusvahelise panganduse taskukohaseks igaühele, sõltumata sellest, kui palju raha inimesel pangakontol on,“ rääkis ta ametlikus teates. Käärmann tõi esile, et piirideta konto peaks olema kasulik kõigile, kes elavad välismaal või töötavad mitmes riigis samaaegselt, samuti on see kasulik vabakutselistele inimestele.

Märtsis, kui TransferWise plaanidelt esimest korda katet kergitas, pidasid siinsed pangad piirideta konto teenust uuenduslikuks ja positiivseks, ent ütlesid, et konkurentsi nad ei pelga. „Tegemist on kirjelduse järgi hea, kuid kitsale nišile mõeldud globaalse lahendusega, mis Eesti turgu oluliselt ei mõjuta,“ ütles Swedbanki eraisikute panganduse juht Kaie Metsla.

Luminori avalike suhete spetsialist Lotte-Triin Narusk tõdes, et vähemalt eurode jaoks on lihtne maksete süsteem olemas – selleks, et klient ei peaks igas riigis vastava maa valuutas ülekannete tegemiseks kontot avama, on Euroopas loodud ühtne euromaksete ala SEPA (single euro payment area). See võimaldab üle Euroopa arveldada samadel tingimustel nagu oma koduriigis ning teha seda oma kodupangast.

LHV jaepanganduse juht Andres Kitter hindas samuti piirideta konto idee uuenduslikuks ning tõdes, et see lisab kindlasti mugavust sageli eri valuutasid kasutavate ja piiriüleseid tehinguid tegevate klientide jaoks. Teisest küljest vaadatuna on uued plaanid tema sõnul näide tendentsist, et esialgu kitsama küsimuse lahendamisele keskendunud ettevõtted asuvad kasvades pakkuma üha laiemat teenustevalikut, mis tegelikult muudab nad traditsioonilise äriga sarnasemaks. „Ühtlasi tuleb siis üha enam arvestada ka reeglitega, mis traditsioonilistele turuosalistele kehtivad,“ tõdes Kitter.