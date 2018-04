Maailmapank: miinimumpalk on aja ära elanud

Miinimumpalga olemus tuleks ümber mõtestada, rõhutavad ettekande autorid. Praegu on seadusega määratud miinimumpalga põhieesmärk tagada töötajale õiglane tasu, mis kaitseb teda tööandja omavoli eest, kuid, osaliselt sotsiaalkaitse süsteemi nõrkuse tõttu, on miinimumpalgast saanud ka elatusmiinimumi standard. Miinimumpalk - sõltuvalt selle tasemest - võib mõjutada negatiivselt töökohtade loomist, sest ühetaoline miinimum on sätestatud erineva tootlikkusega firmadele. Samuti võib see mõjutada rikkuse jaotumist, eelkõige just noori silmas pidades, nendivad autorid.

Ettekande autorite arvates nõuab miinimumpalga olemus ümbermõtestamist mitte ainult seepärast, et see tõstab tööjõu hinda - eriti vähese tootlikkusega sektoreis -, aga ka selle pärast, et see on minimaalse elatustaseme tagamiseks vähe efektiivne instrument.

Autorid teevad ettepaneku muuta miinimumpalga süsteem palju paindlikumaks: teatud juhtudel kas seda alandada või üldse kaotada ning siduda see töö produktiivsusega. Paljud töötajad on ise ettevõtjad, enda palgal või töötavad perefirmas, ja juba teenivad osaliselt ettevõtte kasumi pealt.

Kasumi jaotamine – sotsiaalsete partnerite järelevalvel ja kollektiivlepingu alusel – võiks olla suurfirmadele huvipakkuv alternatiiv miinimumpalga asemel, leiavad autorid. Arutamist vääriva mehhanismina pakuvad nad välja ka tagatud universaalse sissetuleku ja negatiivse tulumaksumäära.