Riia Maxima turvamees väldib kohut

Lätis käib riigi ajaloo suurim kohtuprotsess, kus kuulatakse üle 54 inimese surmaga lõppenud Maxima kaupluse laevaringu kannatanuid ja süüdlasi.

Vitols on vilistanud juba üle kümnele kohtukutsele. Täna põhjendas tema esindaja oma kliendi mitteilmumist sellega, et endise turvamehe tervis on läinud kehvemaks ja ta viibib ravil erakliinikus Dzintari.

Vitolsi kohtusse toimetama pidanud politseinikud tunnistasid, et täna hommikul kell 6.45 ei avanud keegi neile Vitolsi kodusel aadressil ust. Seepärast ei õnnestunud neil ka kannatanut kohtu ette toimetada.

Kohtusse mitteilmumise tõttu otsustas kohtunik Vitolsit seekord trahvida, sest täna ei esitatud ühtegi dokumenti, mis põhjendaks tema puudumist. Prokurör lisas, et Vitols näitab oma käitumisega üles lugupidamatust kohtu vastu.

Maxima protsessi käigus on mitu tunnistajat öelnud, et just Vitols lülitas tragöödia päeval välja kaupluse häiret andnud signalisatsiooni.

Riia Maxima kaupluse lagi varises sisse 21. novembril 2013, kui õhtusel ajal oli kaupluses palju rahvast. Mõned korrad enne varingut hakkas tööle ka signalisatsioon, kuid külastajaid ei evakueeritud. Tund pärast esimest sireeni kukkus sisse katus, mattes enda alla inimesed. Hukkus 54 inimest, kümned said eri raskusastmes vigastusi.

Kohtusse jõudis Maxima varingu asi oktoobris 2015 ning selle kohta on kokku pandud 80 köite jagu uurimismaterjale. Üle on kuulatud 144 tunnistajat ning kümneid eksperte. Uurimise käigus on tuvastatud, et hoone ehitus tulnuks vähemalt 30 korda peatada, sest leiti suuremaid või väiksemaid ehituslikke rikkumisi, on prokuratuur välja toonud.