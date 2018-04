Makseteenusefirma Revolut kaasas veerand miljardit

Londonis resideeruv Läti makseteenuste ettevõte Revolut kaasas 250 miljonit dollarit, mille põhjal hindab ettevõte oma väärtuseks 1,7 miljardit dollarit.

C-seeria rahakaasamise peainvestor oli Hongkongi riskikapitalifirma DST Gobal ühes USA Index Ventures ja Ribbit Capitaliga. DST Globali juhtpartneri Tom Staffordi hinnangul on ettevõtte pakutavad teenused lihttarbijale odavamad ja lihtsamad.

Varem oli ettevõte kaasanud juba 90 miljonit dollarit, teatas Mastercard deebetkaarti, valuutavahetuse teenust ning eraldi krüptorahade platvormi pakkuv Revolut. "Võime vaid head meelt tunda, et investorid asetavad Revoluti samale pulgale teiste maailma suurtehnoloogiaettevõtetega, is on paljude inimeste harjumusi muutnud," ütles Revoluti äriarendusjuht Andrius Bičeika.