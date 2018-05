Korstnapühkijate must turg

Puudulik teadlikkus

MTÜ Eesti Pottseppade juhatuse esimees Aleksander Ljubajev tõdes, et olukord on küllaltki hull. „See takistab oluliselt ausa konkurentsi tingimusi,“ ütles ta. Eesti Pottsepad on tema sõnul võtnud suunaks pottseppade teadvustamise maksukäitumise parandamise vajalikkusest. „Meie liikmete käitumine on paranemas,“ ütles Ljubajev.

Ta lisas, et turgu solgib palju see, et käiakse kutseeksamil ära ja hakatakse kohe tööd tegema, olgugi et tegelikult peaks järgnema veel kolm aastat selliõpinguid. Kutse kohe kättesaanud teevad rohkelt hinnaalandusi, mistõttu tihtipeale kliendid neid ka valivad. Aeg on aga näidanud, et sageli on vaja sellised tööd üsna pea üle teha, sest esimene kord tehti liiga ebakvaliteetset tööd.

„Positiivne on see, et klientide teadlikkus on aastatega paranenud,“ rääkis Ljubajev. Ta soovitas korstnapühkijat või pottseppa valides vaadata üle ettevõtte maksekäitumine ja ka see, kas ettevõttes on näidatud käivet. „Kui ettevõttel on korralik käive olemas, ei kao ta turult niipea ära,“ rääkis ta.

Ljubajevi sõnul on korstnapühkijate ja pottseppade turul nii palju musta turgu peamiselt kahel põhjusel. Esiteks on olnud seni puudulik kontroll nende maksukäitumise üle ja teiseks on küsimus teenust pakkuvate inimeste mentaliteedis. Eriti hull olukord on Ljubajevi sõnul Ida-Virumaal.