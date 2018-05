Mehed teevad testamendi, sest ei tea oma laste arvu

Oma vara noorte kätte usaldamisel peaks igaüks mõtlema, kui palju peaks tema järeltulija ise edukaks saamise nimel pingutama. „Teinekord on tõesti parem lasta oma järglastel ise edu nimel tänavalahingut pidada, mitte neilt pärandvara kaudu seda võimalust ära võtta,“ sekundeeris Pärnale ka päevajuht Vahur Kersna.

Mitu võimalust

Testamendi tegemiseks on Pärna kinnitusel mitu võimalust. „Seda võib teha nii notari juures, kuid piisab ka kodusest testamendist,“ viitas ta sellele, et tahteavalduse vormistamine on küllaltki lihtne. „Koduse testamendi puhul tuleb samas arvestada, et see kehtib pool aastat ning seejärel tuleb seda pikendada,“ rääkis Pärna. Samas on ka see protsess küllaltki käepärane, sest Eesti.ee portaalist on võimalik tellida meeldetuletus.

Sellegipoolest soovitab Pärna tuua testamendi suletud ümbrikus notari kätte hoiule. „Siis pole ohtu, et see aegub või see mingil moel kuhugi antikvariaati satub, kust see võidakse avastada alles siis, kui on juba liiga hilja,“ ütles ta.

Ka Kersna tõdes, et testament on tal koduses vormis küll olemas, kuid uuendamata. "Umbes kuus aastat juba, eks pean sellega tegelema," sõnas ta.

„Kõik me oleme surelikud ning see sündmus võib juhtuda varem, kui me oodata oskame,“ lõpetas Pärna oma ettekande.