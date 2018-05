"Maksan arveid ainult krüptorahas"

Ainult tellijale

Ma kasutasin terve eelmise aasta ainult krüptoraha, ütles Pärnu Juhtimiskonverentsil esinenud innovatsiooni ja muudatuste eestkõneleja, rootslasest diginomaad Per Hakansson.

Pool elust maailma eri paigus elanud Hakanssoni sõnul on uued suured võimalused plokiahela tehnoloogiates ja krüptomaailmas. Tema sõnul võimaldavad uudsed tehnoloogiad töötada kus iganes ja meie elu muutub täielikult. „Kasutan krüptoraha, et maksta arveid, hoolimata sellest, millises maailma osas ma asun,“ tunnistas ta.

Samuti aitab plokiahela tehnoloogia võidelda piraatluse vastu. „Inimesed tarbivad üha enam muusikat, kuid nad pole harjunud selle eest maksma. Kuidas seda selle tehnoloogia abil muuta?“ uuris üks muusik Hakanssonilt. „Saad oma toodangut senisest paremini jälitada ja nii on piraatide vastu lihtsam ka seadust kasutada,“ vastas ekspert.

Seejuures annab Hakansson endale aru, et krüptovaluutasid on raske usaldada. „See ei vasta nn üldtunnustatud usaldusmudelile – kui sularahas antakse toote vastu raha või kaardimaksete puhul kinnitab usaldusväärtust kolmas osapool ehk pank. Bitcoini puhul vara liikumist täielikult ei mõisteta,“ nentis ta. Ka on tema sõnul krüptovaluutade puhul häkkimisprobleeme, mis võivad sind oma varast ilma jätta.

Kõige tähtsamateks omadusteks uute tehnoloogiate rakendamisel ja teenimisvõimaluste loomisel peab Hakansson teatud isikuomadusi. „Mina näiteks kuulan teisi, samuti on mul kindel eesmärk, mille nimel tegutsen – kui kaob eesmärk, kaob ka ettevõte,“ tõdes ta. „Samuti tuleb eksperimenteerida ning julgeda ka eksida,“ lõpetas ta.