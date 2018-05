Uurimise all Kajar Lember: altkäemaksu süüdistusest pole midagi järele jäänud

Äripäev 21. mai 2018, 11:56

Endine Tartu abilinnapea Kajar Lember. https://www.aripaev.ee/storyimage/EA/20180521/NEWS/180529965/AR/0/AR-180529965.jpg

Altkäemaksu võtmises süüdistatav endine Tartu abilinnapea Kajar Lember ironiseeris Saarte Hääles, et kaks aastat pärast uurimise alustamist on nüüd alles jäänud täpsustatud kahtlustus, mille peamine sisu on üheksaeurose juukselõikuse tasuta saamine.

"Kogu altkäemaksude kahtlustusest ei ole järele jäänud midagi peale selle hüpoteesi," ütles Lember, kes praegu toimetab Saaremaal Asval valmivas viikingilinnuses. "Pean uurijaid kurvastama - selle juukselõikuse eest sai tasutud," lisas ta. Ta selgitas Saarte Häälele, et see seik jäeti materjalidesse seetõttu, et oleks millestki kinni hakata.