Hodorkovski: räpane raha tuleb Kremli rühmituselt

Esmaspäeval avaldas Briti parlamendi rahvusvaheliste asjade komitee ettekande „Moskva kuld: vene korruptsioon Suurbritannias“. Briti parlament nimetab selles dokumendis „vene musta raha“ ohuks nende riigi turvalisusele, vahendas BBC.

Ettekandes on öeldud, et Suurbritannia peab välja töötama strateegia, et vastu astuda Vene poliitilisele režiimile, ning samuti tugevdama finantssurvet president Vladimir Putinile ja tema lähikonnale. Venekeelse BBC toimetus küsis Mihhail Hodorkovskilt tema arvamust selle ettekande kohta.

„Suurbritannia on lõpuks hakanud pöörama tähelepanu Venemaa „räpase raha“ ekspordile. Parem hilja kui mitte kunagi,“ ütles Hodorkovski ja lisas, et kahjuks oli selleks sammuks vaja niivõrd traagilisi sündmusi, nagu keemiarelva kasutamine Salisbury linna südames.

Hodorkovski sõnul annab aga Briti parlament praegusele arutelule veidi vale suuna, nimetades, et see must raha on vene päritolu. Ohtlik raha tuleb Kremli kuritegelikult rühmituselt, mitte üldiselt Venemaalt, selgitas ta.

„Suurbritannias elavad kümned tuhanded meie kaasmaalased, nad on erineval kindlustatuse tasemel,“ rääkis Jukose eksjuht. „Neist on võimalik suhe Kremli rahaga vaid mõnel sajal. Tuleb väga rangelt tõmmata joon vene rahva (kelle seas on ettevõtjad, majanduslikult kindlustatud inimesed ja ka suur osa ametnikest) ja väikese rühmituse vahele, kes saavad hüvesid Putini režiimilt,“ selgitas ta.

Britid peavad selle vastu võitlema, et nende riiki ei imbuks Vene korruptsioon ja et ei sekkutaks nende siseasjadesse, jätkas Hodorkovski. „Meil aga on vaja võidelda, sest see on meie ühiskonnalt varastatud raha, paljuski sellel räpasel rahal püsibki Putini rühmitus. Ja kuna see rühmitus on kuritegelik, peab sellega ka võitlema politsei meetoditega: tuua välja osalised ja nende rollid, uurida ja tõestada kuritegusid, otsida üles röövitu,“ rääkis Hodorkovski BBC-le.

Ta lisas lõpetuseks, et kui Briti valitsus ja ühiskond lähevad just seda teed, on see ka Venemaa huvides.