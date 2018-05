Samlik: riigi turundust saab ikka teha ainult riik ise

Eesti suurima reisibüroo Estravel tegevjuht Anne Samlik andis kommentaari Äripäevale Pärnu Juhtimiskonverentsil pärast Iiri lennufirma Ryanairi tegevjuhi Michael O’Leary ettekannet, kus O’Leary eestlasi noomis, et Eestis ja e-Eestis käib liiga vähe inimesi, sest me ei oska end maailmas reklaamida.

Samlik lisas, et turismi osatähtsus Eesti majanduses on kasvamas: kui turismi osakaal on praegu ca 11% Eesti SKPst ja siis lähema viie aasta jooksul võib see kasvada 15%ni. "Estravel aitab kõigi oma võimalustega Eesti tutvustamisele maailmas kaasa. Me tegutseme tänase seisuga kuues riigis ja meie eesmärk on võimalikult palju siia meelitada nii äri- kui ka eraturisti," kommenteeris ta.

"Riigi turundust saab eest vedada ainult riik ja selleks on meil olemas EASi turismiarenduskeskus," kommenteeris Samlik ning lisas, et EAS on välja valinud prioriteetsed turud, kus nad Eestit turismisihtkohana tutvustavad. Nendeks on lähiriigid, kus nähakse suurimat potentsiaali. Inglismaa ning Iirimaa nende hulka ei kuulu, sest nende riikide kliima on pigem hall ja vihmane 12 kuud aastas, nagu O’Leary märkis, ja sealsed inimesed eelistavad minna puhkama soojale maale.

Tasub teada! Reisifirma Estravel pikaaegne juht Anne Samlik valiti Pärnu Juhtimiskonverentsil Eesti parimaks juhiks 2015. aastal.

O’Leary äristrateegiate kohta märkis Samlik, et mees on tuntud oma väite poolest, et tema lennufirmal pole reisibüroosid vaja lennupiletite edasimüümiseks, sest need ei anna tema firmale lisandväärtust ja lennufirma müüb ise otse lõpptarbijale. "Selles osas vaidlen temale küll vastu: näiteks Estravel müüb edukalt ka Ryanairi pileteid ning klientide nõudlus on selleks täiesti olemas,"möönis Samlik.

"Samamoodi ei saa Tallinna Lennujaam ainult ühele lennufirmale panustada, sest kui keegi saab liiga suure turuosa kätte, siis hakkab ta ühel päeval liiga tugevalt oma tingimusi dikteerima. Riskide haljutamiseks peab olema rohkem lennufirmasid, kes Tallinnasse lendavad," tõdes Samlik.

O’Leary ütles ka oma ettekandes provokatiivselt, et tema arust on bullshit ütlus, et töötajad on ettevõtte suurim vara: tema sõnul on nad hoopis suurim kulu. "Ses osas ma temaga nõus ei ole. Juhid ei saa töötajaid võtta nagu kasumi teenimise vahendit: olen absoluutselt teisel seisukohal," märkis Samlik.

Samlik lisas, et on aga O’Learyga täiesti nõus osas, mis puudutab vajadust ettevõtteid väga kuluefektiivselt majandada. "Ettevõtte kasvamine kuluefektiivselt sobib ideaalselt ka Estraveli plaanidega. Alati, kui plaanime mõnele uuele turule laieneda, tuleb seda teha väga kuluefektiivselt,“ ütles Samlik.

Küsimusele, kuidas on Estravelis seotud inimeste otsimine-leidmine, palk ja motiveerimine, vastas Samlik, et nende firmas on suurel enamikul inimestest põhipalk ja tulemuspalk. "Meil paustavad inimesed igapäevaselt 110%, aga kahtlemata on vahepeal vajalikud ka hingetõmbeperioodid," märkis juht.

Samas toonitas Samlik, et juhi ülesanne on aidata oma töötajat. "Kui sa näed, et inimene ei ole õiges kohas, siis aita juhina see inimene õigele tööle. Ütle talle otse, et meile mõlemale on mõistlikum lahku minna ja siis põhjendada ka oma seisukohta," kommenteeris Samlik.

Küsimusele, kas ka Estravelil on plaanis töötajatest omanikud teha nagu seda tegi hiljuti Helmese juht Jaan Pillesaar, vastas Samlik, et oma töötajate motiveerimiseks on mitmeid häid võimalusi, mille vahel valida.