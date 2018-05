Uut ID-kaarti taotleb 4000 inimest

Pea kolmandik viimasest turvariskist mõjutatud kaartide kasutajatest on teavitanud politsei- ja piirivalveametit (PPA) oma soovist saada uus kaart garantiikorras.

Turvanõuetele ei vasta ID-kaardid ja elamisloakaardid, mis on välja antud enne 2014. aasta oktoobrit ning mida on uuendatud kaarditootja rakenduse kaudu politsei- ja piirivalveameti teeninduses. Eelmise nädala seisuga oli Eestis kasutusel pea 12 500 turvanõuetele mittevastavat ID-kaarti, mille sertifikaadid tunnistab PPA alates 1. juunist kehtetuks.

Garantiikorras saab ID-kaarti välja vahetada ka pärast 1. juunit, kuid kehtetute sertifikaatidega ID-kaarti ei saa enam elektrooniliselt kasutada, rõhutab PPA.

Tegemist on aasta jooksul juba teise ID-kaardi turvalisust puudutava suure probleemiga. Möödunud aasta 30. augustil informeeris rahvusvaheline teadlaste grupp RIAt, et nad avastasid turvariski, mis mõjutab Eestis alates 2014. aasta oktoobrist välja antud ID-kaarte ehk kokku ligi 750 000 kaarti.

Kõigi nende kaartide sertifikaadid tuli välja vahetada. Probleem peitus ID-kaardi kiibis ning ka selle juhtumiga seoses on riik esitanud Gemaltole trahvinõude.

Gemalto toodab Eestile ID-kaarte selle aasta lõpuni.