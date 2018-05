Abramovitš võttis Iisraeli kodakondsuse

Vene miljardär ja Briti jalgpalliklubi Chelsea omanik Roman Abramovitš, kes jäi hiljuti Suurbritannia viisata, sai eile Iisraeli kodanikuks ja kavatseb kolida Tel Avivi, vahendas BBC Iisraeli meediat.

The Times of Israel vahendas siseministeeriumist saadud kinnitust, et oligarh maandus oma eralennukiga Ben Gurioni lennuväljal, kus talle anti välja Iisraeli isikutunnistus. Ühtlasi sai Abramovitšist ka oma ligi 11 miljardilise varaga Iisraeli rikkaim kodanik ning ta asub elama Tel Avivi, kirjutas väljaanne.