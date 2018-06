Minister Tõniste näeb Enefit Greeni börsil

Rahandusminister Toomas Tõniste leiab, et Eesti Energia tütarfirma Enefit Greeni 49protsendiline osalus on võimalik börsile viia tuleva aasta esimeses pooles, kirjutab Eesti Päevaleht.

Tõniste sõnul on eesmärk nii kiiresti kui võimalik korraldada Enefit Geeni IPO. "Minu kui rahandusministri taha asi ei jää. Minu pärast võiks see toimuda enne valimisi, aga teame, et konkurentsiametid peavad oma loa andma, ettevõtted tuleb korralikult ühendada, börsile minek ette valmistada. See võtab aega," rääkis Tõniste väljaandele.

Tõniste sõnul võiks see orienteeruvalt toimuda järgmise aasta esimeses pooles. "Praegu on plaan erastada 49 protsenti. Ettevõttel peab olema tuumikinvestor, kes vastutab," ütles ta ja lisas, et ei välista, et kunagi võib kogu ettevõtte erastamine teemaks tulla.

Eesti Energia tütarfirma Enefit Green AS plaanib osta 289 miljoni euroga osta välja Norra Vardar Euruselt ja väikeaktsionäridelt osaluse Nelja Energias ning võtta üle Nelja Energia laenud, mida on kokku 199 miljonit eurot.

