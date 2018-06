Enefit Green seab silmad 100 miljoni eurosele investeeringule

"Metsähallitus soovib olla oma vastutustundlike tegevustega esirinnas ja aidata kaasa Soome valitsuse kliima- ning energiaeesmärkide saavutamisele," märkis Tuomas Hallenberg. Tema sõnul tegutseb Soome riigimaal praegu 91 tuuleparki, millest toodetavast elektrist piisab ligi 45 000 elektriküttega majapidamisele ning Tolpanvaara oleks olemasolevatele tuuleparkidele heaks täienduseks.

Soome riigile kuuluv Metsähallitus haldab riigile kuuluvaid metsa-alasid. Ühtlasi tegeleb Metsähallitus nende alade arendamisega, sh tuuleparkide rajamiseks võimaluste loomisega ja maa rendile andmisega. Metsähallitus sõlmib tuulepargi arendajatega maakasutuskokkuleppeid. Metsähallitus ise tuuleparke ei oma.

Tänavu 29. mail teatas Eesti Energia, et ostab poole miljardi euro eest Baltikumi suurima taastuvenergia tootja Nelja Energia ASi. Üle tahetakse võtta kõik ettevõtte aktsiad.

Eesti Energia maksab Nelja Energia eest 289 miljonit eurot, lisaks võtab Enefit Green üle Nelja Energia laenud 204 miljoni euro ulatuses. Vardar AS müüb oma tütarettevõtte Vardar Eurus 77% enamusosaluse Nelja Energias ning ülejäänud 23% aktsiatest omandatakse Eesti investoritelt.

Eesti rahandusminister Toomas Tõniste on öelnud, et Enefit Green osalusest 49% plaanib valitsus viia börsile. Ministri sõnul võiks see toimuda järgmise aasta esimeses pooles.