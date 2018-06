Eesti ärikultuuri ülistanud soomlanna võlgade võrgus

Lisaks pettunud äripartneritele on Pirkolal probleeme ka inkassofirmadega. Julianus Inkasso nõuab sisse House of Sauce’i väikest 75eurost võlga, mille on ettevõte jätnud tasumata Teliale, ent varem olid võlad suuremad. Küsimuse peale, kas Pirkola on inkassofirmadele tuntud nimi, vastas Julianus Inkasso juht Ülar Maapalu jaatavalt. Rohkem detaile Maapalu Pirkola kohta ei avaldanud.

Kuna Pirkola pole pidanud ühtki lubadust võlg ära tasuda, ei osanud Punane Maja teha muud kui anda Pirkola kohtusse. Paraku ei ole sellest suurt midagi veel saanud, kuna Pirkola ­eirab talle saadetavaid menetlusdokumente.

Keeruline tabada

Punase Maja esindaja Anto Variku selgitas, et Pirkolat ootab kohtus pankrotimenetlus. Seadus näeb aga ette, et pankrotimenetluse korral on vaja, et isikule antaks kõik dokumendid isiklikult edasi. “Seadus on üsna võimetu. Pirkolal on küll aadress Tallinnas, kuid ega neid dokumente ei õnnestu tal saada,” rääkis Variku.

Esindaja on veendunud, et Pirkola eirab kohtukutset teadlikult. “Ma ei taha olla inimeste suhtes kriitiline, aga ta on ikka natuke… no mitte just kelm, aga üsna nahaalne ja pahauskne,” ütles Variku.

Pankrotimenetlusega on tegu seepärast, et Pirkola ja Punane Maja sõlmisid kokkuleppe, millega soomlanna käendab oma ettevõtte võlga isiklikult. “Nüüd on suhtlus harvemaks jäänud, kuid umbes aasta tagasi sadas temalt lubadusi, et maksab kohe võla ära, vähemalt korra-kaks kuus,” märkis Variku.